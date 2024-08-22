الأندية العراقية تكثف تعاقداتها.. وبايش يدشن احترافه في الدوري السعودي

شفق نيوز/ كثفت الأندية المحلية العراقية تعاقداتها استعداداً لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025 .

وتعاقدت إدارة نادي الگرمة مع اللاعب البرازيلي ويندرسون دا سيلفا قادماً من نادي أمريكا مينيرو، كما جددت الادارة عقدها مع الحارس ريباز عبدالله من جديد للدفاع عن عرين الگرمة، وأيضاً تعاقدت مع اللاعب عمر الداحي قادماً من النجمة البحريني.

وانتقل اللاعب بيتر كوركيس الى نادي دهوك قادماً من نادي اوريبرو السويدي.

بينما تعاقد نادي القاسم مع الأردني محمد مجيد ابو النادي قادماً من نادي الحسين إربد .

وجدد الظهير اليمين كرار الأمير رسمياً الولاء لنادي الميناء الرياضي .

كما جدد اللاعب اموري فيصل مع نادي الكهرباء للموسم الثالث، بينما رحّل نادي الكهرباء اللاعب الشاب علي الكرار أحمد إلى الفريق الأول .

الى ذلك يفتتح الليلة لاعب المنتخب العراقي الحالي والقوة الجوية السابق ابراهيم بايش موسمه الجديد مع الرياض السعودي بمواجهة الوحدة السعودي في الجولة الاولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.