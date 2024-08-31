الأندية العراقية تكثف تعاقداتها استعداداً لدوري النجوم

شفق نيوز/ كثفت الأندية المحلية العراقية تعاقداتها استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

في هذا الإطار، يواصل نادي الميناء تحضير فريقه بقيادة الكادر التدريبي الإسباني تحت إشراف بابلو گراندز، حيث شملت التعاقدات الجديدة المحترف العراقي أندري السناطي قادماً من نادي سيريوس السويدي، بالإضافة إلى اللاعب سومر الماجد قادماً من نادي هلسنبوري السويدي.

من جانب آخر، وقع اللاعبان علي حصني ومحمد مزهر على كشوفات نادي الكرمة قادمين من نادي الشرطة لتمثيل فريق الكرمة لموسم واحد، كما تعاقد النادي مع اللاعب عبد الله خلف قادماً من نادي نفط الوسط.

كما جدد المحترف الإيفواري يانيك زاكري عقده لتمثيل فريق نادي دهوك لموسم آخر، ليكون أحد محترفي دهوك في الموسم الجديد.

في حين تعاقد نادي القاسم مع المهاجم الغاني كريم أبو بكار قادماً من نادي أجيلاس الإسباني ليكون ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأخيراً، تعاقدت إدارة نادي النجف مع اللاعب زيدان عبد الجبار قادماً من نادي الشرطة لموسم واحد، بالإضافة إلى لاعب الوسط الدولي الأردني رجائي عايد قادماً من نادي الحسين إربد الأردني لموسم واحد أيضاً.