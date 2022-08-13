الأندية العراقية تسعى لتعظيم مواردها المالية عبر الدوري الأسباني

شفق نيوز/ نظّمَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدَم، يوم السبت، اجتماعاً لرؤساءِ ومُمثلي أنديةِ الدوري المُمتازِ مع ممثلِ رابطةِ الدوري الإسباني لكرةِ القدم (لا ليغا) للحديثِ عن آليّةِ وطريقةِ عمل الرابطةِ وإدارتها للدوري الإسباني لتطبيقها في دوري المُحترفين الذي سينطلقُ في الموسم 2023-2024.

وحضرَ الاجتماع النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار وعُضو الاتحاد أحمد الموسوي والأمينُ العامّ محمد فرحان وخبير التَسويق والتطوير تامر يسري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ورحّبَ النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد بالحُضورِ، مُتمنياً لهم النجاحَ والموفقية، مؤكداً، أن "التعاونَ مع رابطةِ الدوري الإسباني لكرةِ القدَم من شأنه أن يلقي بظلالهِ الإيجابيّة على الجوانب الإداريّة والخططيّة والفنيّة".

وأضاف، أن "آليّة التعاون بين الجانبين ستشهدُ الرعايّةَ والتسويق وتَعظيم الموارد الماليّة للاتحادِ والأندية المُشاركةِ في دوري المحترفين".

من جهته، قالَ عُضو الاتحاد أحمد الموسوي، إن "التعاونَ مع رابطةِ الدوري الإسباني سيتضمنُ ثلاثةَ مَحاور أساسيّة، منها الإداري والمالي والفني، ما يعزّزُ الإيراداتَ ويطور الجانبَ الفنيّ لمسابقةِ دوري المُحترفين، وإعداد آليّةٍ محددةٍ ومعلومةٍ لتنظيمِ المُسابقة"، موضحاً، أن "اتحادَ الكرة قرّرَ تطبيقَ لوائح التراخيص الآسيويّة للموسمِ المُقبل، ما يعني دخولَ أنديتنا مرحلة الاحترافِ وصولاً إلى دوري المُحترفين الدي سنطبقهُ الموسمَ بعد المقبل".

وقدّمَ ممثلو رابطة الدوري الإسباني لكرةِ القدم (لا ليغا) في الشرق الأوسط "لويس كاردناس ومحمد عيسى" شرحاً مُفصلاً عن طبيعةِ عمل الرابطةِ ومراحل التعاونِ بين الرابطةِ والاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم من خلال التعاونِ بين الطرفين لوضعِ آليّةِ نظام دوري المحترفين وفق الأسسِ المُعتمدةِ في (لا ليغا)، فضلاً عن السعي لتحويلِ الدوري العراقي لاسمٍ وعلامةٍ تجاريّةٍ مهمةٍ على الصعيدِ العالمي، والعمل على تطويرِ العاملين في الأنديةِ من الكفاءات الإداريّة والأجهزةِ الفنيّة واللاعبين للوصولِ بهم إلى الاحترافيّةِ التي ننشدها والتي ستعودُ بالفائدةِ على مُسابقةِ دوري المحترفين، وكذلك تطوير حقوقِ البث والارتقاء بوضعِ المواهب العراقيّةِ ونقل الخبراتِ ووضعِ الأسسِ السليمة لتنظيمِ دوري للمحترفين وتطبيق لوائح التراخيص المُعتمدة وزيادة إيرادات الدوري العراقيّ الذي نسعى إلى أن يعكسَ الايجابيّةَ في المجتمعِ العراقي.

وتحدثَ الأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان عن الأفكارِ والتواصلِ المُباشر بين وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال ورابطةِ الدوري الإسباني لشرحِ البُنى التحتيّة لأندية العراق وطريقة عملها وتوفير فكرةٍ واسعةٍ عن إدارةِ المُنافسات.

وطرحَ ممثلو الأندية عدداً من الأسئلةِ على مُمثلِ رابطة الدوري الإسباني أجابَ عليها بصورةٍ مُفصلة.