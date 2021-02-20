الإنتقالات العراقية.. الديوانية تضم لاعباً جوياً و"ايفواري" و"موريتاني" إلى الحدود والزوراء

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي الديوانية، يوم السبت، عن تعاقدها مع اللاعب نهاد محمد قادماً من نادي القوة الجوية ضمن فترة الانتقالات الشتوية لفرق الدوري الممتاز العراقي.

وقال عضو ادارة النادي حيدر عبد الحسين لوكالة شفق نيوز، إن الادارة عززت صفوفها بلاعب جديد قادم من الجوية ليكون اضافة للفريق الاحمر الديواني للمرحلة الثانية .

وأكد أن اللاعب وقع على كشوفات نادي الديوانية قادماً من نادي القوة الجوية على سبيل الإعارة.

من جانب آخر عزز فريق نادي الحدود صفوفه بالمدافع الايفواري جوزيه موهي، ليكون ضمن فريق الحدود بالمرحلة الثانية.

ومّثل اللاعب الايفواري في مواسم سابقة فريق الخريطيات القطري وكذلك فريق صحم العماني .

كما صادقت ادارة نادي الزوراء عقدها رسمياً مع اللاعب الموريتاني سيدي عبد الله القادم من نادي تواذيبو الموريتاني بعد وصوله الى العراق .