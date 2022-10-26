الإنتر يفوز برباعية وينقل برشلونة للدوري الأوروبي

ودع فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي من دور المجموعات.

جاء ذلك بعد فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ونجح إنتر في الوصول إلى النقطة العاشرة، بينما يمتلك برشلونة 4 نقاط فقط قبل خوض موقعة بايرن ميونخ.

وإذا فاز برشلونة على بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في آخر مباراتين للفريق مع خسارة إنتر للجولة الأخيرة، سيصل البارسا إلى 10 نقاط، لكن سيتفوق عليه النيراتزوري في المواجهات المباشرة.

وكان إنتر ميلان قد تفوق على برشلونة بهدف دون رد في سان سيرو، قبل أن يتعادل الفريقان 3-3 على قلعة سبوتيفاي كامب نو.