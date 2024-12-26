الأمين العام للاتحاد السعودي: يونس محمود يبحث عن مشاهدات على حساب السعودية

شفق نيوز/ قال الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ابراهيم القاسم، يوم الخميس، إن نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ونجم الكرة العراقية يونس محمود يبحث عن مشاهدات على حساب السعودية.

وأضاف القاسم، أن "تصريح محمود شخصي ولا يمثل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الذي تربطنا برئيسه الكابتن عدنان درجال علاقة طيبة".

وأوضح القاسم، "نسعى لأن تكون استضافة نسخة خليجي 27 معياراً جديداً ومتفرداً للتنظيم والتميز في المنافسات الخليجية".وسخر يونس محمود من وصف السعودية بين المرشحين للتتويج بكأس الخليج العربي في تصريحات تلفزيونية بسؤال استنكاري، وقال: "السعودية جاءت من أجل اللقب؟!"، وهو ما أغضب الأوساط الكروية في المملكة.

ورد علي البليهي مدافع "الأخضر" في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية على سخرية يونس محمود مهاجم العراق السابق، ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، رد البليهي المعروف بإثارة الجدل، وقال: "قبل المباراة لن أتحدث، وسأتكلم بعدها".

وواصل: "لقد شاهدت الفيديو، ولن أجعله يمر هكذا، ولكن عودتنا بعد المباراة".

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العراقي السبت المقبل في الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية ضمن "خليجي 26" في مباراة قد تكون مصيرية للمنتخبين أو لأحدهما.