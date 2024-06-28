الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي يستهل مهامه في بيروت بلقائه بري

شفق نيوز/ استهل الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي أحمد علوي باعبود نشاطه في بيروت، بعد شهرين على قرار الاتحاد بالاجماع تعيين الدبلوماسي العماني المخضرم في هذا المنصب.

ورسميا يتولى باعبود في الأول من تموز/يوليو 2024، منصبه الجديد في مقر الاتحاد القائم حاليا في بيروت. وقد قام بزيارة بروتوكولية قبل مباشرة مهامه أميناً عامًا للاتحاد بلقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

وحضر اللقاء مع الرئيس بري الأمين العام السابق للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، وأمين عام مجلس النواب عدنان ظاهر، ومدير العلاقات البرلمانية في الأمانة العامة للاتحاد سمير نيحاوي.

وكان المؤتمر السادس والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في الجزائر في 26 -27 أيار/مايو الماضي، أصدر قرارا بالإجماع تعيين باعبود الأمين العام الجديد.