الأموال تحرم العراق ‏من المشاركة في بطولة "العرب" و"الإمام الرضا"

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الاثنين، عن إلغاء مشاركته في بطولتين دوليتين مقبلتين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها.

‏وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر عدم المشاركة في بطولة العرب المقرر إقامتها في الجزائر للفترة من 30 نيسان/أبريل الجاري ولغاية 4 أيار/مايو المقبل".

‏وأضاف جواد، أن "الاتحاد قرر أيضاً إلغاء مشاركته في بطولة الإمام الرضا الدولية والتي من المقرر انطلاقها في 25 من شهر نيسان/أبريل الجاري في إيران"

‏وأوضح جواد، أن "السبب في ذلك يعود لعدم توفر المبالغ التشغيلية للاتحاد والتي هي محجوبة منذ مدة طويلة ولم يتم صرفها من قبل وزارة المالية رغم أنها استحقاق".

‏وأشار إلى أن "الاتحاد يعاني كثيرا بهذا الجانب المهم، لا سيما وأن عدم مشاركة المنتخبات سيؤثر سلبا على الجانب الفني"، مبيناً أن "عدم المشاركات المتتالية للعراق في البطولات الخارجية سيؤدي إلى تراجع تنقيطه وترتيبه قياساً مع الفرق التي تواظب على أنشطتها بشكل متواصل".

وكان الاتحاد العراقي لألعاب القوى، قد أقام بطولة أندية العراق مطلع الأسبوع الحالي، وأسفرت نتائج المتقدمين عن تتويج نادي الجيش أولاً والشرطة ثانيا والحشد الشعبي ثالثاً.