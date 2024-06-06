الأمن العراقي يحبط محاولات غشٍ امتحاني وبيع أسئلة وزارية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الخميس، إحباط محاولات غشٍ امتحاني وبيع اسئلة وزارية في محافظات عدة.

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد ومحافظتي بابل وديالى تمكنت من كشف ترددات لاسلكية لأجهزة نداء وسماعات صغيرة تستخدم في التواصل مع الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات الوزارية، موضحا أنه تم رصد خمس حالات عبر استخدام تلك الأجهزة وبطرق مختلفة.

وبين، أن مفارز الجهاز استطاعت بعد ورود معلومات استخبارية واستحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على مدرس في محافظة الأنبار كان يروم تسريب الأسئلة الوزارية قبل توزيعها على الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تمكنت أيضاً من ضبط متهم يقوم ببيع أدوات الغش الإمتحاني على الطلبة.

وأوضح أنه جرى إحالة المخالفين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.