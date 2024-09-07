الأمم الأوروبية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تتواصل منافسات الجولة الافتتاحية من دوري الأمم الأوروبية التي تضع اليوم السبت وجها لوجه منتخبي إيرلندا وإنجلترا ضمن المجموعة الثانية، فيما تلتقي ألمانيا بالمجر وتواجه هولندا منتخب البوسنة والهرسك.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

إيرلندا ـ إنجلترا ـ الساعة 07.00 مساء ـ Bein sports 1

ألمانيا ـ المجر ـ الساعة 09.45 مساء ـ Bein sports 2

هولندا ـ البوسنة والهرسك ـ الساعة 09.45 مساء ـ Bein sports 3

وفي تصفيات أمم إفريقيا تواجه موريتانيا منتخب بوتسوانا لحساب المجموعة الثالثة.

موريتانيا ـ بوتسوانا ـ الساعة 07.00 مساء ـ Bein sports 6