الأمطار تؤجل 4 مباريات في الدوري العراقي

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تأجيل أربع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز .

وقد تقرر تاجيل مباراة (الصناعة والجولان) المقررة في ملعب الصناعة، ومباراة (المصافي وأمانة بغداد) في ملعب المصافي.

كما قررت اللجنة تاجيل مباراة (الحسين والصناعات الكهربائية) المقررة في ملعب الـ 5000، وكذلك مباراة (الاتصالات والفهد) المقررة في ملعب التاجي.

وتاتي المباريات ضمن الجولة (19) من منافساتِ الدوري الممتاز التي كانت مقررة بعد غد الاثنين، وأجلت إلى يوم الأربعاء.

وجاء التأجيل بسبب أحوال الطقس وغزارة الأمطار التي هطلت على الملاعب وأتلفت أرضياتها.

في شأن آخر، فاز فريق نفط البصرة على غاز الجنوب بنتيجة (3 - 0) ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة الصالات لحساب الجولة (26).