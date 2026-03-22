الأمطار تؤجل مباراتين من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل مباراة الكاظمية والبحري، المقررة يوم غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، إلى الأربعاء المقبل.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة غاز الشمال وميسان إلى إشعار آخر، ضمن منافسات الجولة ذاتها، بسبب عدم جاهزية الملاعب نتيجة هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويتصدر الجولان جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 54 نقطة، يليه غاز الشمال في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ثم الحدود ثالثاً بـ43 نقطة.

فيما يحتل كربلاء المركز الرابع برصيد 39 نقطة، في صراع متواصل على المراكز المتقدمة لضمان تأهل فريقين إلى دوري نجوم العراق في الموسم المقبل.