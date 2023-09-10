الأمطار تؤجل مباراة العراق وتايلند في ختام كأس الملك

شفق نيوز/ قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس ملك تايلند لكرة القدم، يوم الأحد، تأجيل انطلاق مباراة منتخبيّ العراق نظيره التايلاندي جراء سوء الأحوال الجوية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة قررت تأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب غزارة الأمطار الأمطار المتساقطة على ملعب "الذكرى 700" بمدينة شانغماي

وكان مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس كشف عن التشكيلة الأساسية والتي تألفت من فهد طالب لحراسة المرمى، وللدفاع ميرخاس دوسكي، وربين سولاقا، وفرانس بطرس، ولخط الوسط أحمد يحيى، وأمير العماري، وبشار رسن، وأمجد عطوان، وحسين علي، وللهجوم أيمن حسين وأمين الحموي.