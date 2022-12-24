تأجيل مباريات بدوري الدرجة الأولى العراقي بسبب الأمطار واعتداء على الحكم

شفق نيوز/ تسببت موجة الأمطار التي هطلت على المدن العراقية، يوم السبت، بتأجيل ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فيما انفرد نادي ديالى بصدارة المجموعة الثانية.

وتأجلت ثلاث مواجهات بسبب تأثر الملاعب بهطول الامطار الغزيرة في بغداد وعدد من المحافظات العراقية وهي مباريات فريق نادي السماوة مع فريق نادي الجولان ، وفريق نادي المرور مع فريق نادي الصليخ وفريق نادي الشرقاط مع فريق نادي الميناء.

كما توقفت مباراة نادي عفك والناصرية التي أقيمت على ملعب نادي عفك الرياضي بمحافظة الديوانية بسبب الاعتداء على حكم المباراة من قبل جماهير الناصرية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحكم اوقف المباراة في الدقيقة 18 من الشوط الثاني وكانت النتيجة تشير الى تقدم عفك بهدف نظيف على الناصرية.

واشار مراسلنا الى عدم وجود امن في الملعب، حيث تواجد شرطيين اثنين فقط.

في السياق، انفرد فريق نادي ديالى بصدارة المجموعة الثانية من دوري الدرجة الاولى بعد تغلبه على المصافي بهدف نظيف في الجولة الثامنة.

وفي لقاء ثان ضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق نادي الكوفة مع فريق نادي الحسين 1-1.