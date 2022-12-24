الأمطار تهدد ثلاث مباريات في الدوري العراقي الممتاز.. والاتحاد يعلق

شفق نيوز / أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدم إصدار قرار بتأجيل مباريات الجولة 11 من الدوري الممتاز، المقرر انطلاقها اليوم السبت.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة لم تقرر لحد الآن تأجيل مباريات اليوم، بسبب الأمطار الغزيرة التي ملأت ملاعب بغداد وبعض المحافظات" .

وأضاف الأوسي، أن "القرار النهائي يعود للطاقم التحكيمي ومشرف المباراة في وقت إجراء المباريات".

ومن المقرر أن تقام اليوم ثلاث مواجهات في انطلاق الجولة 11 من الدوري العراقي، إذ تقام مباراة واحدة في ملعب الشعب بين الحدود وضيفه النجف على ملعب الشعب، وملعب الصناعة يستضيف مباراة أصحاب الأرض الصناعة وضيفه الديوانية، ومباراة واحدة في ملعب ميسان الأولمبي بين فريقي نفط ميسان والقاسم.

وتشهد بغداد وعدد من المحافظات، هطول أمطار غزيرة مستمرة منذ أمس الجمعة، غطت مياهها الأحياء والملاعب ومنازل العراقيين .