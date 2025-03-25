الإمارات يحقق الفوز على كوريا الشمالية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم

شفق نيوز/ فاز منتخب الإمارات على ضيفه كوريا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وانطلقت المباراة عند الساعة 9:15 مساءً على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وانتهت لصالح الإمارات بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، جاء هدف الإمارات في الدقيقة الخامسة عن طريق فابيو ليما، وتمكن منتخب كوريا الشمالية من إدراك التعادل في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب يو سنغ كيم.

وفي الشوط الثاني سجل الإمارات الهدف الثاني عن طريق سلطان الأميري في الدقيقة 90+8.

ورفع منتخب الإمارات رصيده للنقطة 13، وتجمد رصيد كوريا الشمالية عن النقطتين بالمركز الأخير.