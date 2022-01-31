الإمارات ترفض طلباً عراقياً للعب في البصرة أو بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوم الاثنين، برفض طلب نظيره العراقي، اللعب في ملعب البصرة، أو ملعب الحبيبية في العاصمة ببغداد.

وطالب الاتحاد الإماراتي، وفقاً للمصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، نظيره العراقي، بـ"اختيار أرض مفترضة بديلة عن العراق للقاء الفريقين".

ويضيف المنتخب العراقي لكرة القدم، نظيره الإماراتي في 24 من آذار المقبل، ضمن المنافسات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتعادل الفريقان، في مباراتهما الأولى، التي جرت على ملعب "زعيبل" في الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر.