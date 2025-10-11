الإمارات تخطف فوزاً مثيراً من عُمان وتعزز حظوظها بالتأهل لكأس العالم

شفق نيوز- بغداد

حقق المنتخب الإماراتي، مساء اليوم السبت، فوزاً مثيراً على نظيره العُماني بنتيجة 2-1، ليعزز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجرت المباراة في قطر، ضمن الجولة الثانية من الملحق الآسيوي لتصفيات المونديال.

وتقدم منتخب عُمان في الدقيقة 12 بهدف عكسي سجله لاعب الإمارات كوامي كواديو عن طريق الخطأ في مرماه، إلا أن الامارات قلب الطاولة في الشوط الثاني، حيث سجل ماركوس ميلوني هدف التعادل في الدقيقة 77، قبل أن يضيف كايو لوكاس هدف الفوز في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار، تصددر منتخب الإمارات المجموعة برصيد 3 نقاط، متقدمًا على كل من عمان وقطر، واللذين يملكان نقطة واحدة بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.