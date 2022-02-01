سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإمارات تخسر أمام إيران وتمنح الأمل للعراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-01T16:58:08+0000
الإمارات تخسر أمام إيران وتمنح الأمل للعراق

شفق نيوز/ فشل منتخب الإمارات في العودة بالنقاط الثلاث من طهران؛ بعد أن خسر أمام منتخب إيران 1-0، يوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل مهدي تاريمي هدف الفوز الثمين للمنتخب الإيراني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صادق محرمي في الدقيقة 49 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا، فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-0 على ستاد راشد في دبي، وتعادل لبنان مع العراق 1-1 على الملعب البلدي في صيدا.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

related

أحمد إبراهيم يرفع راية التحدي: نطمح لنتيجة إيجابية أمام إيران

Date: 2021-09-06 19:34:49
أحمد إبراهيم يرفع راية التحدي: نطمح لنتيجة إيجابية أمام إيران

العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

Date: 2021-07-01 07:19:26
العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

ملعب الغرافة يحتضن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية

Date: 2021-08-19 11:42:44
ملعب الغرافة يحتضن مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الإيراني في التصفيات الآسيوية

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

4 لاعبين عراقيين يلتحقون بوفد المنتخب في طهران

Date: 2022-01-25 19:15:54
4 لاعبين عراقيين يلتحقون بوفد المنتخب في طهران

العراق يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء إيران

Date: 2022-01-07 06:13:04
العراق يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء إيران

مؤقتاً.. إيران تنتزع صدارة المجموعة من العراق بعد سحق كمبوديا

Date: 2021-06-11 16:42:49
مؤقتاً.. إيران تنتزع صدارة المجموعة من العراق بعد سحق كمبوديا

بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران

Date: 2021-06-10 18:45:31
بـ"ظلم تحكيمي".. العراق يخسر نهائي بطولة آسيا للصم أمام إيران