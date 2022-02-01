الإمارات تخسر أمام إيران وتمنح الأمل للعراق

شفق نيوز/ فشل منتخب الإمارات في العودة بالنقاط الثلاث من طهران؛ بعد أن خسر أمام منتخب إيران 1-0، يوم الثلاثاء، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد آزادي بالعاصمة الإيرانية، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل مهدي تاريمي هدف الفوز الثمين للمنتخب الإيراني في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع صادق محرمي في الدقيقة 49 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضا، فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-0 على ستاد راشد في دبي، وتعادل لبنان مع العراق 1-1 على الملعب البلدي في صيدا.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، مقابل 20 نقطة لكوريا الجنوبية، و9 للإمارات و6 للبنان و5 للعراق ونقطتين لسوريا.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.