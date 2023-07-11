الألعاب العربية: خسارة المنتخب العراقي لكرة اليد يخسر أمام نظيره القطري

شفق نيوز/ تعرض المنتخب العراقي لكرة اليد، يوم الثلاثاء، لخسارة مفاجئة أمام المنتخب القطري بنتيجة 21-24 هدفاً ضمن مباريات دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر.

وجاءت خسارة العراق أمام الفريق القطري، بسبب أخطاء ارتكبها بعض لاعبي الفريق الوطني، وأيضا حكام المباراة، بحسب المتابعين.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، تغلب بوقت سابق على المنتخب الأردني بنتيجة 32-20 هدفاً ضمن مباريات دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر.

وتوقف رصيد المنتخب الوطني عند النقطة الرابعة من تعادل أمام الجزائر وفوز على الأردن وخسارتين أمام السعودية وقطر.