الأفضل في الجولة 35: حسن احمد اول المدربين وحامي عرين الشرطة وهداف زاخو

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة عن اختيار الأفضل للجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

فبعد قيادة فريقه للانتصار على نفط ميسان بنتيجة 3-0 تم اختيار مدرب الميناء حسن احمد المدرب الأفضل في الجولة 35.

كما اختارت اللجنة حارس مرمى الشرطة أحمد باسل الحارس الأفضل في الجولة للمستوى المتميز الذي ظهر عليه أمام فريق نفط البصرة التي انتهت لصالح الشرطة بنتيجة هدف دون مقابل.

بينما تم اختيار المحترف في صفوف زاخو المحترف الكولومبي داروين لوبيز اللاعب الأفضل في الجولة الخامسة والثلاثين بعد دوره الكبير في مباراة فريقه زاخو أمام فريق كربلاء التي جرت في ملعب الأول وانتهت بفوز زاخو بهدفين لهدف.