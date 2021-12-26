الإفصاح عن أسباب تأخر إنشاء ملعب الشرطة وتحديد موعد العمل به

شفق نيوز/ أفصح ماجد الجادري المدير المفوض لشركة نوردك وAGK، يوم الأحد، عن أسباب تأخر إنشاء ملعب نادي الشرطة، مشيرا الى تحديد شركته مطلع العام الجديد المقبل موعدا نهائيا للمباشرة به.

وقال الجادري لوكالة شفق نيوز، إن "الديون والمبالغ التي لي بذمة وزارة الداخلية حسمت وتم صرفها، وسيتم صرف الصك وذلك بعد محاولات جادة ومكثفة من قبل الوزارة".

واوضح ان "وزارة الداخلية ستطلق الاعتماد المالي خلال ايام قليلة مقبلة وستتمكن شركتنا المباشرة فعلياً ببناء الملعب الرئيسي وملعب التدريب بعد انتظار طويل".

واضاف اننا "سنبدأ اولا ببناء الملعب والذي حددت مدته بسنة وشهرين لاكماله ويكون جاهزا"، مؤكدا ان "الشركة وبعد تسلمها المبالغ ستباشر في السنة الجديدة بالعمل وستبدأ اولا بنصب الملعب من خلال كوادر هندسية متخصصة".

وكشف الجادري اسباب التاخير بالبناء قائلا، إن "مشكلة ملعب الشرطة كانت بالروتين الممل"، مبينا انه "كان هنالك ديون لي بذمة وزارة الداخلية لم تدفع لكن الوزارة تعاونت وتم حل الموضوع الا ان الخلل والتأخير كان في روتين وزارة المالية".

وتابع "تم حسم موضوع المبالغ والديون ونزلت المبالغ بحساب الداخلية والاخيرة ستصرف لنا الصك للبدء بالمشروع مطلع العام الجديد".