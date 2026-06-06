الإفراج عن أيمن حسين بعد ساعات من احتجازه في أميركا

شفق نيوز- بغداد

وصل لاعبو المنتخب العراقي، يوم السبت، الى مقر اقامتهم في مدينة شيكاغو الأميركية، بعد رحلة شاقة استمرت لساعات طويلة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، شهدت رحلة الوفد العراقي تأخر انضمام اللاعب ايمن حسين الى البعثة، بعد احتجازه في مطار شيكاغو لساعات عدة من قبل سلطات الهجرة الاميركية.

وغادر ايمن حسين المطار قبل قليل، عقب انتهاء اجراءات التحقيق والتدقيق التي خضع لها، بعد احتجاز استمر نحو سبع ساعات.

وفي سياق متصل، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تعيين غيث مهنا مستشاراً لرئيس الاتحاد يونس محمود.

وكان مهنا قد وصل قبل ايام الى الولايات المتحدة للإشراف على ترتيبات إقامة المنتخب الوطني في مدينتي شيكاغو وويست فرجينيا.

من جانبه، عاد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود الى بغداد قادماً من اسبانيا لمتابعة أعمال الاتحاد، فيما أوكلت مهمة رئاسة البعثة العراقية الى النائب الثاني لرئيس الاتحاد محمد ناصر، ويسانده عضو الاتحاد الموسوي.