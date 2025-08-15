الأفارقة في الصدارة.. الأندية العراقية تزيح الستار عن محترفيها الأعلى قيمة

شفق نيوز- بغداد

تواصل أندية دوري نجوم العراق استعداداتها للموسم الكروي المقبل عبر سلسلة من التعاقدات مع لاعبين محترفين، سيطر اللاعبون الأفارقة على أغلب عقودها، في إطار تدعيم صفوفها وتعزيز جاهزيتها للمنافسة.

وقد شهدت القيمة السوقية الأكبر، لأندية الكرمة والشرطة والزوراء والقوة الجوية، ولم يتبقَّ لبعضها سوى خطوات لإكمال تعاقداتها مع المحترفين الستة بحسب لوائح المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ولم يتبق سوى محترف واحد لضمه إلى صفوف بطل الدوري العراقي نادي الشرطة، بعد أن أنهى تعاقده مع 5 محترفين استعداداً للموسم الكروي المقبل، وهم "محمود المواس من سوريا، ومهدي أصحابي من المغرب، ودومينيك ميندي من السنغال، ومجيد أبو بكر من النيجر، وموسيس لوكاس من البرازيل".

بينما أكمل الزوراء محترفيه، حيث تعاقد مع 6 لاعبين هم "نزار الرشدان، و رزق بني هنكاني، وعبدالله نصيب من الأردن، ومهدي حميدان من البحرين، وإبراهيم توميو من نيجيريا، وكلارينس بيتانج من الكاميرون".

أما محترفو نادي القوة الجوية، فحتى الآن أربعة لاعبين تم التعاقد معهم، وهم "عصام الصبحي من سلطنة عمان، ومهند أبو طه من الأردن، وهيثم الجويني من تونس، ودانييل جيبولا من نيجيريا".

في حين شكل محترفو نادي الكرمة للموسم الجديد خمسة لاعبين، هم "علي علوان وإبراهيم سعادة من الأردن، وأيوب مودن من المغرب، ويوسف أومارو من نيجيريا، وجيفرسون باهيا من البرازيل"، ولم يتبقَّ سوى محترف واحد لإكمال عقد المحترفين.

إلى ذلك، تعاقدت إدارة نادي أربيل مع المدافع اليمني هارون الزبيدي قادماً من نادي الزوراء، لتمثيله موسماً واحداً.