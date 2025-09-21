الأعلى قيمة في تاريخه.. دوري نجوم العراق يغلق سوق الانتقالات الصيفية

شفق نيوز- بغداد

أعلن دوري نجوم العراق، يوم الأحد، إغلاق فترة الانتقالات الصيفية رسمياً للموسم الحالي 2025- 2026.

وقال مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز إن "الانتقالات الصيفية أغلقت رسمياً اليوم الأحد بعد أن شهدت نشاطاً مكثفاً من الأندية التي سارعت إلى تعزيز صفوفها بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب".

وأضاف الخرساني أن "الأندية العراقية تمكنت من تسجيل لاعبيها في الكشوفات الرسمية لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم في خطوة تؤكد حرصها على تقوية خطوطها ورفع مستوى المنافسة".

ولفت الانتباه إلى أن "سوق الانتقالات هذا الموسم يعد الأعلى من حيث القيمة المالية في تاريخ الدوري العراقي".

يشار إلى أن فترة الانتقالات الصيفية استمرت شهرين كاملين قبل أن تغلق بشكل نهائي.