الأعلى في التاريخ.. رونالدو يوقع على الهدف 950 خلال مسيرته (فيديو)

شفق نيوز- الرياض

وقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم السبت، على الهدف 950 في مسيرته الكروية خلال مباراته مع فريقه النصر التي هزم فيها مضيفه الحزم بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسجل الهدف الأول البرتغالي أيضاً جواو فيليكس في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني للضيوف بحلول الدقيقة 88 من زمن اللقاء، ليصل إلى هدفه رقم 950 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، كأول لاعب يصل إلى هذا الرقم في تاريخ كرة القدم.

ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد نادي الحزم عند 5 نقاط ويشغل المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.