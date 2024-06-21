الإعلان عن موعد مباريات نصف نهائي وختام كأس العراق

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن موعد مباريات نصف نهائي وختام كأس العراق.

وقال نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي للعبة حدد يوم 15 تموز المقبل موعدا لإقامة مباراتي نصف نهائي كأس العراق، بينما حدد يوم 20 من تموز المقبل موعدا لاقامة المباراة الختامية للبطولة".

يذكر أن أربعة أندية بارزة تأهلت إلى دور نصف نهائي كأس العراق لكرة القدم وهي القوة الجوية والشرطة والزوراء والنفط.

وسيواجه فريق الزوراء فريق القوة الجوية، بينما سيلتقي فريق الشرطة مع فريق النفط، في مباراتي نصف النهائي.