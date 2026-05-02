الإعلان عن مواعيد افتتاح ونهائي النسخة التاريخية من كأس أمم أفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم السبت، عن مواعيد افتتاح ونهائي النسخة التاريخية من كأس أمم أفريقيا التي ستقام عام 2027.

وقال الاتحاد في بيان، إن البطولة ستقام في فصل الصيف ومباراة الافتتاح ستجرى يوم 19 حزيران/ يونيو 2027، بينما ستقام المباراة النهائية يوم 17 تموز/ يوليو من نفس العام.

وأشار إلى قرب إعلانه البلد الذي سيحتضن الافتتاح والمباراة النهائية في وقت لاحق، مضيفا أن هذه البطولة من المتوقع أن تجذب أكثر من 400 مليون شخص في شرق القارة الإفريقية.

وأوضح، أن قرعة التصفيات النهائية المؤهلة للبطولة ستقام يوم 19 أيار/ مايو الجاري وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في الدور النهائي للتصفيات على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات، وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات.

وستكون البطولة القادمة أول نسخة تقام في ثلاث دول مختلفة، هي: كينيا، تنزانيا وأوغندا. والثانية التي ستقام صيفا بعد نسخة مصر 2019.

ومن المنتظر أن تعود منافسات كأس أمم إفريقيا لتقام مجددا في شرق القارة لأول مرة منذ نسخة إثيوبيا 1976.