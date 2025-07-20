الإعلان عن ملاعب الأندية العشرين المشاركة في دوري نجوم العراق
شفق نيوز- بغداد
أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن ملاعب الأندية العشرين التي ستشارك في دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026.
وجاء ترتيب الملاعب على النحو الآتي:
1- نادي الشرطة (ملعب الشرطة الجديد "القفص").
2- نادي الزوراء (ملعب الزوراء).
3- نادي القوة الجوية (ملعب الشعب الدولي).
4- نادي الطلبة (ملعب المدينة في الحبيبية).
5- نادي أربيل (ملعب فرانسو حريري في اربيل).
6- نادي نوروز (ملعب نوروز في السليمانية).
7- نادي دهوك (ملعب دهوك).
8- نادي زاخو (ملعب زاخو ).
9- نادي النجف (ملعب النجف الدولي).
10- نادي الميناء (ملعب الميناء في البصرة).
11- نادي نفط ميسان (ملعب ميسان).
12- نادي القاسم (في حال إكمال ملعب المسيب سوف يلعب عليه الموسم المقبل، وفي حال عدم اكتماله سوف يلعب على ملعب النجف الدولي).
13- نادي الكرخ (ملعب الساحر احمد راضي في بغداد).
14- نادي النفط (ملعب الساحر احمد راضي في بغداد).
15- نادي أمانة بغداد (ملعب المدينة في الحبيبية).
16- نادي ديالى (ملعب ديالى).
17- نادي الغراف (ملعب الإدارة المحلية في الناصرية).
18- نادي الموصل (ملعب جامعة الموصل).
19- نادي الكرمة (ملعب الرمادي).
20- نادي الكهرباء (ملعب الزوراء في بغداد).
وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق دوري النجوم للموسم 2025–2026 في 13-9-2025 ويُختتم في 1-6-2026.