الإعلان عن ملاعب الأندية العشرين المشاركة في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن ملاعب الأندية العشرين التي ستشارك في دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026.

وجاء ترتيب الملاعب على النحو الآتي:

1- نادي الشرطة (ملعب الشرطة الجديد "القفص").

2- نادي الزوراء (ملعب الزوراء).

3- نادي القوة الجوية (ملعب الشعب الدولي).

4- نادي الطلبة (ملعب المدينة في الحبيبية).

5- نادي أربيل (ملعب فرانسو حريري في اربيل).

6- نادي نوروز (ملعب نوروز في السليمانية).

7- نادي دهوك (ملعب دهوك).

8- نادي زاخو (ملعب زاخو ).

9- نادي النجف (ملعب النجف الدولي).

10- نادي الميناء (ملعب الميناء في البصرة).

11- نادي نفط ميسان (ملعب ميسان).

12- نادي القاسم (في حال إكمال ملعب المسيب سوف يلعب عليه الموسم المقبل، وفي حال عدم اكتماله سوف يلعب على ملعب النجف الدولي).

13- نادي الكرخ (ملعب الساحر احمد راضي في بغداد).

14- نادي النفط (ملعب الساحر احمد راضي في بغداد).

15- نادي أمانة بغداد (ملعب المدينة في الحبيبية).

16- نادي ديالى (ملعب ديالى).

17- نادي الغراف (ملعب الإدارة المحلية في الناصرية).

18- نادي الموصل (ملعب جامعة الموصل).

19- نادي الكرمة (ملعب الرمادي).

20- نادي الكهرباء (ملعب الزوراء في بغداد).

وحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، موعد انطلاق دوري النجوم للموسم 2025–2026 في 13-9-2025 ويُختتم في 1-6-2026.