الإعلان عن قائمة منتخب الشباب العراقي للقاء بروناي بالزي الأبيض

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب الشباب عماد محمد، يوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية لمنتخبِ الشباب التي ستخوض غمار تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما في مدينةِ بوريرام التايلاندية، و تفتتح مبارياتها بمواجهةِ منتخب بروناي غداً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت العاصمةِ بغداد.

وتألفت الاسماء من: ليث ساجد، ووسام علي، ورضا محمد، ومحمد غالب وموسى علاء، وسجاد حسين، وحسين فاهم، ومحمد جميل، وحسن عماد، وعلي كريم، ومسلم موسى، ويوسف قاسم، وهلكورد قيس، واموري فيصل، ومصطفى نواف، وعلي مخلد، وليث ضياء، وعلي اكبر طاهر، ومؤمل محمد، وسجاد علي نوري، واحمد جاسم، وكرار جعفر، وأيمن لؤي.

في غضون ذلك أقيم، اليوم الثلاثاء، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بالمجموعةِ الثامنة لتصفياتِ كأس آسيا تحت 20 عاماً والتي ستنطلق غداً في مدينةِ بوريرام التايلاندية، وتضم منتخبنا الوطنيّ للشباب مع صاحبِ الأرض والجمهورِ منتخب تايلاند ومنتخبي بروناي والفلبين.

حيث سيرتدي منتخبُ الشباب الزيَ الأبيض الكامل في مباراته الأولى أمام بروناي التي ستقام يوم غد الأربعاء في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت العاصمةِ بغداد.

وجرى في المؤتمرِ الفنيّ تثبيتُ التعليمات الخاصة بالتصفياتِ على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنيّة، وكذلك التسويق والأمور الطبية والإعلامية.

وحضر المؤتمر الفنيّ كل من: المديرِ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم كريم، وطبيب المنتخب الدكتور قاسم الجنابي ومسؤول التجهيزات عدي جبار.