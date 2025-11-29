الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية استعداداً لبطولة كأس العرب

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، القائمة النهائية للمنتخب الوطني استعداداً لبطولة كأس العرب 2026، بعد التغييرات التي طرأت عليها نتيجة إصابة عدد من اللاعبين وهم أمير صباح، وأسامة رشيد، وإبراهيم بايش.

وجاءت القائمة التي اعتمدها المدرب الاسترالي غراهام أرنولد، لتضم كلّاً من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، مناف يونس، أكام هاشم، مصطفى سعدون، زيد تحسين، ميثم جبار، شيركو كريم، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، أمجد عطوان، سعد ناطق، محمد جواد، سجاد جاسم، حسين علي، كرار نبيل، ماركو فرج، حسن عبد الكريم، عمار محسن، علي جاسم، مهند علي، وأيمن حسين.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث يستهل المنتخب العراقي أولى مواجهاته في اليوم الثالث من البطولة.

وجاء العراق ضمن المجموعة الرابعة (D)، إذ سيواجه منتخب البحرين يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر على ملعب 974 المونديالي عند الساعة 5:30 مساءً.

ويلتقي المنتخب العراقي في ثاني مبارياته مع منتخب السودان يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر على الملعب نفسه عند الساعة 7:00 مساءً، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة قوية أمام الجزائر يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر على ملعب خليفة الدولي عند الساعة 9:00 مساءً.

ولم يعلن المدرب الأسترالي غراهام أرنولد حتى الآن القائمة الرسمية التي ستمثل العراق بصورة نهائية في البطولة.

ويشار إلى أن المنتخب العراقي يعد الأكثر تتويجاً بالبطولات العربية بعدما توّج باللقب أربع مرات.