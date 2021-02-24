الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات التكميلية للجمعية العامة للجنة الأولمبية

شفق نيوز/ انتهت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق، يوم الأربعاء، من استلام وفرز استمارات المرشحين والمرشحات للانتخابات التكميلية لعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العامة.

وذكرت اللجنة في بيان تضمن قوائم بأسماء المرشحين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المرشحين للجنة الرياضيين الأولمبيين، هم عدنان طعيس عكار فرج لألعاب القوى/ لندن 2012، ودانة حسين عبد الرزاق نايف لألعاب القوى/ بكين 2008 ولندن 2012، ورند سعد محمود احمد للقوس والسهم/ لندن 2012.

وأضافت أن وحيد عبد الرضا وحيد مزعل، ترشح للملاكمة/ ريو 2016، وحسين علي حسين برغش للجودو/ ريو 2016، وعلي ناظم سلمان محمود للمصارعة/ لندن 2012، ونور عامر جاسم محمد للرماية/ لندن 2012، ومحمد رياض جاسم محمد للتجديف/ ريو 2016، وايمن حسين غضبان وهيب لكرة القدم/ ريو 2016.

وبينت اللجنة المؤقتة أن المرشحات للجنة النسوية، هن: وسن حنون علي حربي لاتحاد كرة السلة، وبيداء كيلان محمود خضر لاتحاد التنس، وشذى علي مطشر ضيغم لاتحاد القوس والسهم، ولينا صباح متي عبدو للسامبو، وليلى محمد امين محمود لاتحاد الثلاثي، وعصماء عبد الحسين محسن سعيد للبولينغ.

وأشارت إلى أن المرشحين للاتحادات غير الأولمبية المعترف بها، هم: ظافر عبد الأمير مظلوم حسين لاتحاد الشطرنج، وشاكر عبد الحسين عنيد حسين للبولينغ، ومصطفى جبار علك نشمي للموايتاي، ومخلص حسن حيدر خضير للسامبو، واحمد شاكر حمد حسن للاتحاد الجوي، وقاسم كاظم سالم جودة للكيك بوكسنغ.

وتابعت بأن ترشيحات المميزات، هن: هدى شهاب جاري حلو، ورؤى زهير بهنان جرجيس، وليزا رستم يعقوب إبراهيم، وإقبال عبد الحسين نعمة، وفاطمة سعد محمود احمد، وولاء طارق حميد خضر، وفردوس مجيد آمين الياس، وندى نبهان إسماعيل خليل، وجنان ناجي زوين نايف، وإيمان صبيح حسين حسوني، ومنى طالب ثابت بشير.

وأردفت اللجنة بأن ترشيحات المميزين، هم: علي جعفر محمد محمود سماكه، وخليل ياسين جابر شرقي، ورعد حمودي سلمان محمد، وإبراهيم خليل إبراهيم عباس، وهونر جوهر محمد جهان، وجمال ناصر حسون عبد، وعلاء جابر عبود سلمان، واسعد لازم علي مجمان، وعقيل عبد الرزاق سلمان عباس، وطارق عبد الرحمن عباس علي.

وأكملت اللجنة، أسماء المميزين: وجزائر حسن رهيف عليوي، ومهدي شواي مريهج بوحي، وسعد عبد الحميد علي منفي، وفلاح حسن جاسم نحو، وشاكر محمد عودة خضير، ومحمود احمد مراد احمد، ورعد داود سلمان خشين اللامي، وعلي سموم دغل ثامر، وأياد بنيان محمد عبد الله، وعبد الكريم جاسم كريم فرحان.

وأضافت أيضاً: وأسامة صبيح مصطفى زامل، وصباح حسن شري معن، وليث حسين شهيب احمد، وسرمد عبد الاله محمد احمد، وطارق حسن رزوقي عباس، ومحمد حسين احمد ولي، وكمال بزرك مهدي عبدو، وإبراهيم سالم سعد نبهان.