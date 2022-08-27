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الإعلان عن تشكيلة منتخب ناشئة العراق أمام جزر القمر في كأس العرب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-27T18:21:01+0000
الإعلان عن تشكيلة منتخب ناشئة العراق أمام جزر القمر في كأس العرب

شفق نيوز/ اعلن مدرب منتخب العراق للناشئين احمد كاظم، عن التشكيلة الاساسية لمنتخب ناشئة العراق لمواجهة نظيره، منتخب جُزر القمر في بطولة كأس العرب.

وستقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم السبت، بملعب مستغانم، ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العرب دون 17 عاماً الجارية في مدينة وهران الجزائرية.

وتألفت التشكيلة من سجاد محمد لحراسة المرمى وللدفاع كل من علي سالم وسجاد راهي وكاميران احمد وحسن عامر، ولخط الوسط كل من مصطفى عمار واحمد جواد وعلي اكبر طاهر واحمد عبد الرضا ولخط الهجوم كل من كرار جعفر وحسن علي.

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