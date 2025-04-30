الإعلان خلال "يوم أو يومين".. أربعة مرشحين أجانب لتدريب المنتخب العراقي "أبرزهم أرجنتيني"

شفق نيوز/ أنهت لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعها بعد منتصف هذه الليلة والخاص بتسمية مدرب المنتخب الجديد، مع الوصول لحلحلة بهذا الملف المعلق بعد إقالة الإسباني خيسوس كاساس.

وقال رئيس دائرة المنتخبات عدنان درجال في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "سنعلن عن المدرب غدا او بعد يومين".

واضاف: "لدينا دراسة جدية لاختيار المدرب، وسنجمع مجدداً بعد 24 ساعة كاتحاد لمناقشة الموضوع واختيار المدرب الافضل".

وبين "اننا نناقش دراسة فنية كل السير الذاتية للمدربين المرشحين، والاطلاع على طريقة عملهم والمهم هو الوصول الى الاختيار الافضل".

وعقدت دائرة المنتخبات اجتماعها منذ صباح امس الاربعاء لاختيار مدرب المنتخب في مقر "لاليغا" ببغداد، والدائرة مؤلفة من عدنان درجال وغانم عريبي وخلف جلال ومحمد ناصر.

وقال عضو الاتحاد ولجنة المنتخبات خلف جلال: "تدارسنا عدة خيارات تخص المدرب الأجنبي، وناقشنا اربعة أسماء لمدربين أجانب لاختيار الأنسب".

واكد ان الدائرة ابعدت المدرب المحلي نهائيا من المناقشات لتدريب المنتخب الوطني العراقي، كما أن صفحة المدرب عموتة إنتهت رسميا.

وكان محمد ناصر عضو اتحاد الكرة وعضو الدائرة قال ان عموته رفض عرض الاتحاد العراقي وقد لجأنا لدراسة المدرب البديل ونعمل للتعاقد مع مدرب وملاك تدريبي اجنبي على مستوى عال له الخبرة على صعيد المنطقة وفي حال لم نتمكن تحقيق ذلك فخيارنا سيكون المدرب المحلي.

كما أشارت التسريبات إلى أن من بين الأسماء المرشحة بقوة لتدريب المنتخب العراقي، هو الأرجنتيني هيكتور كوبر.