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الإطاحة بمدرب اللياقة في المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-16T21:02:07+0000
الإطاحة بمدرب اللياقة في المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر في اتحاد الكرة العراقي يوم الخميس عن إقالة مدرب اللياقة في الكادر الفني للمنتخب الوطني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد أقال بالاتفاق مع بيتروفيتش مدرب اللياقة البدنية كرونيتش ورشح اسمين لخلافته وهما الاسباني غونزالو والعراقي سردار محمد.

وبين ان الاتحاد رشح رزاق فرحان و قصي منير و حيدر محمود لاختيار اثنين منهم كمساعدين لبيتروفيتش.

وكان الاتحاد العراقي قرر الابقاء على بيتروفيتش كمدرب للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة لكاس لعالم.

وجاء التمسك ببتروفيش رغم خروج العراق "المذل" من الدور الأول في بطولة كأس العرب المقامة بدولة قطر، إثر تعادلين وهزيمة واحدة.

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