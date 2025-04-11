الإصابة تحرم المنتخب العراقي من خدمات زيدان إقبال

شفق نيوز/ أعلن نادي أوتريخت الهولندي، يوم الجمعة، عن غياب زيدان إقبال عن الملاعب لخمسة أشهر، ما يجعله خارج حسابات منتخب العراق في مباراتيه المقبلتين أمام كوريا الجنوبية والأردن.

وذكر النادي في بيان رسمي، أن لاعبه ولاعب المنتخب العراقي لكرة القدم زيدان إقبال سيغيب لنهاية الموسم وسيخضع لعملية جراحية من أجل العودة السريعة للملاعب.

وسيبتعد زيدان بعد ثبوت أصابته المؤثرة عن الملاعب لمدة تزيد على الخمسة أشهر. وبهذا أصبح خارج حسابات ناديه الهولندي وكذلك المنتخب العراقي في مباراتيه أمام كوريا الجنوبية في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، والأردن في العاشر من الشهر نفسه.

وكان لاعب المنتخب العراقي زيدان إقبال تعرّض لإصابة قوية في الركبة خلال الدوري الهولندي وخضع لفحوصات دقيقة أعلنت نتائجهااليوم.