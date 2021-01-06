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الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-06T19:41:18+0000
الإصابة تحرم الزوراء والمنتخب الوطني من مشاركة عبد الزهرة وعطوان

شفق نيوز/ تعرض لاعبا نادي الزوراء والمنتخب الوطني، علاء عبد الزهرة وامجد عطوان، يوم الأربعاء، لإصابة خلال مباراة ناديهما أمام الديوانية والتي انتهت لصالح الزوراء بثلاثية نظيفة.

وقال مدرب فريق الزوراء، راضي شنيشل، في اول تصريح لوكالة شفق نيوز بعد تسلمه مهمة تدريب النوارس، ان الاصابة ستبعد اللاعب علاء عبد الزهرة عن الملاعب خمسة ايام او اكثر قليلا، اما اللاعب امجد عطوان فسيغيب طويلا لان اصابته بالغة.

واضاف انهما سيتخلفان عن وفد المنتخب الوطني الذي من المؤمل ان يغادر مساء يوم غد الى دبي لملاقاة المنتخب الاماراتي الثلاثاء المقبل في مباراة ودية.

وفاز فريق الزوراء على الديوانية بثلاثة أهداف دون رد في مباراة جمعتهما اليوم على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في دوري كرة القدم الممتاز.

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