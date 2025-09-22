الإصابة تبعد "نجم العراق" عن التنافس الرياضي

شفق نيوز- الأنبار

أرجع مدرب نادي الكرمة أحمد خلف، يوم الاثنين، سبب غياب نجم وهداف المنتخب الوطني العراقي ولاعب الفريق أيمن حسين، عن مواجهة الكرمة أمام النفط لإصابته أثناء التدريبات.

وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "أيمن حسين تعرض لكدمة خفيفة لا تدعو للقلق خلال التدريبات مع زملائه"، مبيناً أنه "سيعود قريباً بعد تلقي العلاج والحصول على قسط من الراحة".

وأضاف، أن وجود أيمن حسين كان مهماً في مواجهة النفط لولا الإصابة الأخيرة التي أبعدته، مشيراً إلى أنه كان يعلم أن أصعب فريق سيواجهه في المباريات الثلاث المقبلة هو النفط الذي قدم بالفعل مباراة قوية وكان منافساً شرساً.

كما أشار خلف، إلى أن زملاء أيمن حسين عوضوا غيابه بشكل ممتاز، ولم يشعر الفريق بغيابه داخل الملعب رغم أن روحه كانت حاضرة معهم، لافتاً إلى أنهم بانتظار عودته للتدريبات في أقرب وقت.

وطمأن الجماهير العراقية على حالة اللاعب قائلاً إن "أيمن بخير ويتمتع بصحة جيدة وسيكون جاهزاً للعودة مع الفريق قريباً جداً".

يذكر أن نادي الكرمة حقق فوزاً مهماً في الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق على حساب نادي النفط بنتيجة (2-1)، وسجل هدفي اللقاء المحترف الأردني علي علوان.