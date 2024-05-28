الإصابة تبعد مهاجم القوة الجوية مهند عبد الرحيم لنهاية الموسم

شفق نيوز/ أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب فريق القوة الجوية مهند عبد الرحيم، تعرضه لكسر في قدمه اليسرى سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعرض عبد الرحيم لإصابة في الدقائق الأخيرة بعد 20 دقيقة من دخوله كبديل في مباراة الكلاسيكو التي جرت مساء أمس الاثنين بين الزوراء والقوة الجوية، وانتهت بفوز "النوارس" بهدف وحيد.

وأكدت الفحوصات وجود كسر في شظية العظم لقدم اللاعب اليسرى، مما يعني عدم مشاركته في مباريات الفريق المقبلة.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد انتهاء الجولة 31 من دوري نجوم العراق.