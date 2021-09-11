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الإصابة تبعد مدافع الزوراء عن الملاعب أشهر

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-11T19:19:38+0000
الإصابة تبعد مدافع الزوراء عن الملاعب أشهر

شفق نيوز/ تعرض مدافع فريق الزوراء نجم شوان، يوم السبت، لإصابة قوية وخطيرة ستبعده عن الملاعب لاشهر .

وأصيب شوان أثناء الوحدة التدريبية للفريق اليوم السبت، ونقل على أثرها الى المستشفى ليتم ادخاله فورا الى صالة العمليات واجراء تداخل فوري.

وبعد ان تم اجراء العملية بنجاح خرج اللاعب نجم شوان من صالة العمليات بعد ان تم اعادة المفصل الى وضعه.

ويحتاج شوان لفحوصات اخرى لتحديد الاصابة بشكل ادق والعودة السريعة للملاعب.

وانهى فريق الزوراء معسكره التدريبي الذي اقيم في مدينة انطاليا في تركيا قبل العودة الى بغداد ليخضع اليوم لاول وحدة تدريبية في بغداد بعد العودة.

واحترف نجم شوان مع نادي رودار فيلينيه السلوفيني و نادي الظفرة الاماراتي.

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