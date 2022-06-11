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الإصابة تبعد "قوقية" عن موقعة أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-11T08:27:25+0000
الإصابة تبعد "قوقية" عن موقعة أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

شفق نيوز/ كشف المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي سعد حافظ، يوم السبت، موقف جاهزية أبرز لاعبي المنتخب لموقعة أوزبكستان، ضمن الدور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا.

وقال حافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "حسن عبد الكريم (قوقية) سيكون خارج تشكيلة المنتخب بنسبة كبيرة بسبب الإصابة والإرهاق البدني"، مردفاً "سنفتقد خدمات (قوقية) في مباراتنا المهمة اليوم".

وبخصوص مدافع المنتخب حسن رائد، أوضح أن "وضعه مقلق أيضاً، لكن تبين بعد الفحوصات أنه قادر على اللعب وسيشارك في مباراة اليوم".

وأوضح حافظ، أن "المدرب سوكوب متردد بشأن إشراك (قوقية) لأنه لا يريد أن يجازف به لتتفاقم إصابته وبنسبة كبيرة سيكون خارج التشكيلة"، لافتاً إلى "وجود لاعبين بدلاء سيعوضون ما سيتركه عبد الكريم".

وأكد أن "المنتخب الأولمبي، أكمل تحضيراته مساء أمس لمواجهة نظيره الأوزبكي اليوم".

ويخوض المنتخب الأولمبي العراقي، مباراته الحاسمة اليوم، أمام نظيره الأوزبكي ضمن بطولةِ كأس آسيا دون 23 عاماً التي ستقام في الساعة السابعة مساءً.

ويرتدي الأولمبي العراقي، اللون الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر، بينما سيرتدي المنتخب الأوزبكي اللون الأبيض الكامل.

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