الإصابة تبعد علي عدنان عن المنتخب العراقي أربعة أشهر

شفق نيوز/ اكد لاعب المنتخب العراقي علي عدنان، يوم الاثنين، انه لا امل بالعودة سريعاً الى الملاعب جراء تعرضه للإصابة.

وقال عدنان لوكالة شفق نيوز، إنه كان يتمنى ان يكون ضمن تشكيلة المنتخب والاستمرار باللعب وتمثيل الوطني الا ان الاصابة ستبعده طويلا عن الملاعب والتي تم تحديدها بمدة اربعة أشهر.

واشار الى ان عملية الرباط الصليبي ليس بالشيء الهين فأنها مع فترة التأهيل تحتاج لمدة طويلة، مبينا انه سيسعى بكل جهده من اجل العودة السريعة للملاعب.

وتابع عدنان، انه اطمئن على مركزه بالمنتخب، موضحاً انه مقتنع تماماً بمستوى اللاعبين مهند جعاز وحسن رائد.

ومضى بالقول انهما مؤهلان لملئ الفراغ الذي تركه وسعيد بوجودهما بالمنتخب الى جانب زملائهم.

وبين انه كان قد تلقى عرضاً اخيراً من نادي غازي عنتاب التركي وكان قريبا منه لكنه فضل نادي فايليه الدنماركي الذي اصيب فيه مع مطلع الدوري هناك.

وكان نادي فايليه الدنماركي اعلن أن لاعبه ونجم المنتخب العراقي علي عدنان انتهى موسمه مبكرا مع الفريق، بعد ان تعرض لاصابة شديدة في الرباط الصليبي، خلال أولى المباريات التي خاضها مع الفريق في الدوري الدنماركي.