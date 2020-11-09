الإصابة تبعد ضرغام إسماعيل عن صفوف المنتخب العراقي

شفق نيوز/ تعرضَ لاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، ضرغام إسماعيل، إلى إصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب خلال تجمعه في العاصمة بغداد.

وقال يوسف فعل مسؤول الدائرة الاعلامية لوكالة شفق نيوز" لقد أثبتتْ الفحوصات الطبية، التي أجريت للاعب، عن إصابتهِ بتمزقٍ في العضلة، مما يتطلب اراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان.

وسيكونُ ضرغام إسماعيل هو رابع لاعب يغيب عن قائمة المنتخب الوطني خلال المواجهتين الوديتين بعد غياب ريبين سولاقا لتعرضه للإصابة، وكذلك غياب اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي لإصابتهما بفيروس كورونا.







