الإصابات والأمراض تلاحق لاعبي الشرطة قبل الدخول في منافسات أبطال آسيا

شفق نيوز/ إصابات وحالات مرضية تضرب صفوف فريق نادي الشرطة قبيل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا للأندية التي تضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمدة من ١٤-٣٠ من الشهر الحالي.

وتضم هذه البطولة كل من فريق الشرطة العراقي إلى جانب الدحيل القطري والاستقلال الإيراني، فضلا عن فريق الأهلي السعودي.

وقال حسين الخرساني المنسق الإعلامي لوكالة شفق نيوز؛ إن "لاعب فريق نادي الشرطة المتواجد بالسعودية (مراد محمد) تعرض إلى تسمم غذائي نتيجة وجبة غذائية كان قد تناولها في بغداد"، مشيرا إلى غيابه عن الفريق خلال الوحدتين الماضيتين على أمل شفائه ومعاودة التدريب من جديد.

وأضاف الخرساني؛ أن لاعبي المنتخب الوطني امجد عطوان ومحمد قاسم يتدربان بشكل منفرد، ومن المؤمل مشاركتهما بشكل رسمي في تدريبات اليوم الثلاثاء.

ولفت إلى أن كل من خضر علي وعلي حصني يشتكيان من آلام بسيطة، إذ سيتم عرضهما غدا على الطبيب المختص بعد أخذ الفحوصات اللازمة للوقوف على حالتهما إلى جانب اللاعب حسن عاشور المبتعد أساسا عن التدريبات بسبب إصابته في المباراة السابقة أمام النجف.

وتابع الخرساني؛ أن المؤتمرين الفني والصحفي سيعقد يوم غد الأربعاء والمخصص للمجموعة الثالثة في قاعة مؤتمرات ملعب الجوهرة الذي سيحتضن رديفه المباريات.