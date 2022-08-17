الإصابات تضرب فرق الدوري الإنكليزي مبكراً بـ 24 لاعباً

شفق نيوز/ ضربت الإصابات بقوة جميع أندية وفرق الدوري الإنكليزي لكرة القدم مبكراً، حيث أصيب 24 لاعباً من مختلف الأندية بعد أول جولتين من منافسات المسابقة المحلية الإنجليزية للموسم الكروي الجاري 2022- 2023.

وأعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، إصابة لاعبه دييجو كارلوس بقطع في وتر أكيلس وحاجته لإجراء عملية جراحية، مما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

وشهدت استعدادات الموسم الجديد والفترة التحضيرية ومرور أول جولتين فقط من الموسم الجديد إصابة 24 لاعبا بمختلف الأندية في قائمة طويلة للإصابات التي بدأت في وقت مبكر من الموسم الممتد حتى مايو المقبل والتي جاءت كالتالي:

أستون فيلا: دييجو كارلوس (6 اشهر)

ولفرهامبتون: خيمينيز (شهر ونص) شيكينهو (9 اشهر)

رايتون: ياكوب مودير (7 أشهر)

ارسنال بالاس: ناثان فيرجسون (5 اشهر)

ايفرتون: تاونسند (7 أشهر)، بين جودفري (5 أشهر)، ياري مينا(3 أشهر)، كالفيرت لوين(شهر ونصف)

فولهام: هاري ويلسون (شهرين)

ليدز: ستيوارت دالاس (5 أشهر)، لوك إيلينغ (شهرين)

ليسترسيت: ريكاردو بيريرا (7 اشهر)، ريان بيرتراند (شهرين)

ليفربول: الكانتارا (شهر ونصف) ، تشامبرلين (5 أشهر)، جوتا (شهر)، كوناتيه (شهرين)

مانشستر سيتي: لابورت ( شهر ونصف)

نيوكاسل: شيلفي (5 أشهر)

نوتنجهام فورست: عمر ريتشاردز (3 أشهر)

وست هام: نايف أكرد ( 3 أشهر)

مانشستر يونايتد: انتوني مارسيال (شهر)

تشيلسي: نجولو كانتي