الإصابات تبعد 7 لاعبين عن المشاركة في كأس ملك تايلاند

شفق نيوز- بغداد

يغيب عدد من لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم في بطولة كأس ملك تايلاند بسبب الاصابة وعدم الجاهزية.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن التشكيلة التي يشرف على تدريبها المدرب الاسترالي غراهام ارنولد، ستشهد غياب سبعة لاعبين هم: علي جاسم لالتحاقه مع المنتخب الاولمبي، وزيدان اقبال لعدم جاهزيته، وحسين علي لعدم لعبه مع أي نادٍ، وريبين سولاقا، وعلي الحمادي، ومهند جعاز، وايمار شير للإصابة.

ويواجه منتخب العراق لكرة القدم هونغ كونغ، ضمن أولى مبارياته المقررة في الرابع من أيلول المقبل، فيما يلتقي منتخب تايلاند المضيف مع منتخب فيجي في اليوم ذاته.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اعتمد مباريات بطولة كأس ملك تايلاند لكرة القدم 51 عام 2025 كمباريات دولية من المستوى الأول، مع احتساب نتائجها ضمن نقاط تصنيف الفيفا العالمي ضمن المستوى نفسه.