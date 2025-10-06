"الآسيوي" يُغرّم الاتحاد العراقي بسبب مخالفة تنظيمية

شفق نيوز- بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، فرض غرامة مالية على الاتحاد العراقي بقيمة بقيمة 1000 دولار أميركي، بسبب تأخر دخول المنتخب الأولمبي إلى أرض الملعب في مباراته أمام منتخب كمبوديا، والتي أُقيمت ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الشهر الماضي في كمبوديا.

ووفقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الآسيوي التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن هذا التأخير اعتبر مخالفة للوائح التنظيمية الخاصة بالمباريات والتي تُلزم الفرق بالوجود داخل الملعب في الوقت المحدد لانطلاق كل شوط رغم أن مدة التأخير لم تكن طويلة.

حيث يشدد الاتحاد الآسيوي على ضرورة احترام التوقيتات الرسمية، خصوصاً في البطولات القارية التي تخضع لمعايير انضباط صارمة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي العراقي خاض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً وهي البطولة التي تُعد محطة أساسية نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2026، وكانت القرعة أوقعته في مجموعة ضمّت منتخبات كمبوديا، والكويت، وتيمور الشرقية، وتمكن المنتخب العراقي من تحقيق نتائج إيجابية وضعته في صدارة المجموعة.