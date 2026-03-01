الآسيوي يؤجل مواجهات الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال لأسباب أمنية

شفق نيوز– متابعة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، تأجيل مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، كإجراء احترازي يهدف إلى حماية اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، أن القرار جاء تفادياً لأي مخاطر قد تؤثر على سير المنافسات القارية، في ظل أوضاع أمنية متوترة تشهدها بعض عواصم الدول الآسيوية بعد تصاعد الأحداث العسكرية وتعرض مناطق متفرقة لقصف جوي، ما صعّب إقامة الفعاليات الرياضية في أجواء آمنة.

وأكد أن سلامة جميع المشاركين تمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى استمرار متابعة التطورات الميدانية تمهيداً لتحديد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة، على أن يُعلن الجدول المعدل عبر الموقع الرسمي فور اعتماده. وكانت الجماهير تترقب انطلاق مواجهات دور الـ16 يوم الاثنين المقبل قبل صدور قرار التأجيل.

وعن الأندية المتأهلة عن منطقة الغرب، فقد ضمنت ثمانية فرق مقاعدها في هذا الدور، وهي: الهلال والاتحاد وأهلي جدة من السعودية، وشباب الأهلي والوحدة من الإمارات، والدحيل والسد من قطر، إضافة إلى تراكتور الإيراني.

كما كشف البيان عن إعادة جدولة مباريات ذهاب ثمن نهائي النخبة لموسم 2025-2026 الخاصة بأندية غرب القارة، والتي كان مقرراً إقامتها يومي 2 و3 مارس / آذار، إلى جانب تأجيل مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري الدرجة الثانية وبطولة التحدي الآسيوي المبرمجة يومي 3 و4 من الشهر نفسه، وذلك حتى إشعار آخر.