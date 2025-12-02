الآسيوي يوافق على استضافة أربيل لمنافسات بطولة آسيا للدراجات الجبلية

شفق نيوز- أربيل

أعلن الاتحاد الآسيوي للدراجات، يوم الثلاثاء، موافقته على إقامة منافسات بطولة القارة للمنتخبات بفعالية الدراجات الجبلية في محافظة أربيل في العام 2028.

وقال علي حميد، رئيس الاتحاد العراقي للدراجات، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لوكالة شفق نيوز، إن العراق جاهز لاحتضان البطولة مهما كان حجمها اذ أنه يمتلك الامكانات اللوجستية والفنية والإدارية كافة لاستضافة البطولات الدولية والقارية والعربية لمختلف الفئات العمرية للدراجات

وتابع: "لقد حصلنا على موافقة رئيس وأعضاء الاتحاد القاري لإقامة بطولة آسيا للدراجات الجبلية في محافظة أربيل بعد ثلاثة أعوام من الآن"، مؤكداً تثبيت البطولة بشكل رسمي في منهاج الاتحاد القاري للعام 2028.

وأشار إلى عقد خلال الأيام المقبلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولي شركة باجلان المتخصصة في استضافة مثل هكذا بطولات كبيرة في إقليم كوردستان، مردفا بالقول: سنعمل على وضع خارطة طريق بالاتفاق مع الشركة المذكورة، تسهم في تحقيق النجاح في مسعانا بتنظيم بطولة تبهر الجميع .

وختم حميد، حديثه قائلاً إن الموافقة جاءت عقب النجاح الكبير الذي رافق تنظيم منافسات البطولة العربية للدراجات في محافظة السليمانية، خلال شهر تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى أن المشاركين سيمثلون أقوى وأكبر المنتخبات الآسيوية على مستوى فعالية الدراجات الجبلية.