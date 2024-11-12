الآسيوي ينقل مباراة الشرطة العراقي و بيرسيبوليس الإيراني إلى قطر

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، نقل ملعب مباراة الشرطة العراقي ضد بيرسيبوليس الإيراني، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، اليوم، نقل المباراة إلى الدوحة عاصمة دولة قطر بدلا من ملعب آزادي وذلك بسبب الأوضاع الأمنية في إيران.

ويواجه فريق الشرطة نظيره بيرسيبوليس، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

كما قرر الاتحاد الآسيوي أيضا، نقل مباريات الاستقلال أمام باختاكور وتراكتور أمام الوكرة وسباهان أمام الوحدات إلى خارج دولة إيران.

ويتواجد فريق برسبوليس حاليا في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 برصيد نقطتين، فيما يحل الشرطة في المركز الـ11 بنفس عدد النقاط.

يذكر أن منتخب إيران والأندية الإيرانية، لم تخض أي مباراة على ملعبها منذ القصف الإيراني الذي استهدف إسرائيل قبل شهر واحد.